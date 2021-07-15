شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الشمالية.. إغلاق منشأتين وضبط 369 منتج فاسد وتحرير 17 مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت تجارة الحدود الشمالية بالتعاون مع الشرطة والأمانة وفرع الزكاة والدخل والضرائب والتنمية الاجتماعية والمواد البشرية، جولات على الأسواق العشوائية لضبط مخالفات "منافذ البيع الغير نظامية" وحماية حقوق المستهلكين، من أي محاولة استغلال نتيجة التستر والتلاعب والغش والتقليد للمنتجات.

وشملت الجولات المشتركة الأسواق العشوائية بعرعر، وأسفرت عن زيارة 83 منشاة وعن إغلاق منشأتين تجاريتين، وضبط 369 منتج منتهي الصلاحية وجرى تحرير 17 مخالفة خلال الجولة، واستدعاء المنشآت لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم.