شكرا لمتابعة خبر عن نبأ سار للباحثين والأخصائيين الاجتماعيين بشأن بدل طبيعة العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر، عن صدور قرار بالموافقة على استمرار صرف بدل طبيعة العمل الخاص بالباحثين والأخصائيين الاجتماعيين.

ويأتي ذلك حتى نهاية العام المالي 1442/1443 أو نفاذ تعديل لائحة الحقوق والمزايا المالية، بحسب الوطن.

وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً في 15/ 6/ 1440هـ، يقضي باستمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية، القاضي بصرف بدل طبيعة عمل بنسبة 20% من أول درجة في المرتبة التي يشغلها الموظف، وذلك للباحثين والأخصائيين الاجتماعيين، في وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي.