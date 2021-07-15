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نبأ سار للباحثين والأخصائيين الاجتماعيين بشأن بدل طبيعة العمل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر، عن صدور قرار بالموافقة على استمرار صرف بدل طبيعة العمل الخاص بالباحثين والأخصائيين الاجتماعيين.

ويأتي ذلك حتى نهاية العام المالي 1442/1443 أو نفاذ تعديل لائحة الحقوق والمزايا المالية، بحسب الوطن.

وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً في 15/ 6/ 1440هـ، يقضي باستمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية، القاضي بصرف بدل طبيعة عمل بنسبة 20% من أول درجة في المرتبة التي يشغلها الموظف، وذلك للباحثين والأخصائيين الاجتماعيين، في وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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