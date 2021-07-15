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تقني يحذر من مواقع شركات الشحن المزورة وينصح بالدفع وقت توصيل الطلب

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر الأكاديمي والمهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية فهد البقمي، من قدرة المحتالين على تزوير بعض مواقع شركات الشحن، بغرض الاستيلاء على بيانات العميل وسرقة أمواله.

وقال البقمي: "بسبب الاحترافية العالية للمحتالين وقدرتهم على تزوير بعض مواقع شركات الشحن، أنصح بدفع رسوم الخدمة وقت توصيل الطلب، من خلال أجهزة الشبكة الموجودة مع المندوب، وليس من الروابط اللي توصل على الرسائل".

وأضاف: "الحرامية يحطون لك رسوم بسيطة ريال وريالين، عشان تقول بسيطة وتدفعها وبعدها يسرقون رصيدك".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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