أخبار السعودية.. مواعيد عودة منسوبي «التعليم».. والمدن الأعلى حرارة بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021 منها: وزارة التعليم تحدد مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ، و4 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال 24 ساعة، و4 مدن «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم.

«التعليم» تحدد مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ

حددت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية، للعام الدراسي 1443 هـ.

4 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال 24 ساعة

تصدرت 4 مناطق، قائمة الأكثر إصابة بفيروس كورونا في المملكة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

الحصيني: الحالة المطرية «تروية» تؤثر على 7 مناطق

قال خبير الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، إنَّ لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة أطقلت اسم «تروية» لتوثيق الحالة المطرية.

4 مدن «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم

قال المركز الوطني للأرصاد، إن 4 مدن سجلت أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم الأربعاء.

وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الطبي إلى تونس لمكافحة كورونا

وصلت اليوم إلى تونس العاصمة، طائرتي إغاثة سعوديتين سيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمثل أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للإسهام في مكافحة آثار جائحة كورونا (كوفيد - 19)، استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أبداه خلال مكالمته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ضبط 7 مخالفين ينقلون الرمال ويجرفون التربة بجدة والطائف

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، الأربعاء، 7 مخالفين لنظام البيئة؛ لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظتي جدة والطائف.

إحرام بتقنية النانو.. اختراع سعودي يمنع تكاثر البكتيريا

طُوعت في موسم الحج الإمكانات التقنية لتقديم أنموذج مبتكر وخدمات ذات جودة عالية؛ لتسهيل أداء حجاج بيت الله الحرام نسكهم، والاستفادة من هذه الإمكانات.

«الصحة»: كذبة طبية قتلت آلاف الأطفال

قالت وزارة الصحة، إن كذبة طبية حول علاقة التطعيم بموض التوحد عند الأطفال انتشرت منذ 80 عامًا قتلت آلاف الأطفال بعدما امتنعت الأسر عن التطعيم.

«الجوازات» تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى للحالات الطارئة

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بالمملكة ستستمر في تقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ، فتُستقبل وتُنهى إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، سواءً كانت للمواطنين أو المقيمين، التي لا يمكن تأجيلها، وإنجازها في جميع إدارات الجوازات في مناطق ومحافظات المملكة.

4 نصائح للحجاج مرضى صمامات القلب

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، الحجاج الذين يعانون من صمامات القلب، بوجود أساور تدل على مرضهم و تقرير طبي مرفق معهم يتضمن الأدوية التي يأخذونها مع تفادي الازدحام.

«الضمان الصحي»: 60 دقيقة لرد شركة التأمين على طلب مقدم الخدمة

أكد «مجلس الضمان الصحي»، اليوم الأربعاء، على اعتماد طلب مقدم الخدمة إذا تجاوزت مدة طلب الموافقة من شركة التأمين 60 دقيقة.

التويجري: 4 مميزات لسوار نسك

قال دكتور هذام التويجري مساعد مدير مركز تقنيات التعرف في المركز الوطني للمعلومات إن سوار نسك مبادرة من سدايا بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية لربط الحاج مع الجهات الأمنية والصحية.

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