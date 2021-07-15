السديس يوجه بصرف مستحقات موظفي شؤون الحرمين

الرياض - محمد عبدالله - اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال ترؤسه اللجنة الإدارية والمالية بالمسجد الحرام تنفيذ صرف مستحقات الموظفين عاجلاً في الرئاسة والوكالة.

وأكد السديس، خلال اللقاء، أهمية التنظيم والتنسيق ما بين الإدارات المعنية في اللجنة، وتعزيز الجوانب المالية والإدارية، وإيجاد الحلول للمعوقات والمبادرة في التطوير, والعمل بكل وضوح وشفافية لتحقيق المصالح العامة.

كما وجه بتنفيذ صرف مستحقات الموظفين والمؤقتين عاجلاً في الرئاسة والوكالة، وضمان سرعة الصرف، لافتا إلى أن صرف مستحقاتهم المالية فور استحقاقها واجب شرعي قبل أن يكون واجباً نظامياً.

وشدد الرئيس العام على استشعار عظم المسؤولية ببذل المزيد من الجهد وتسخير كل الإمكانات المادية والخبرات العالمية لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وذلك تنفيذاً لتطلعات ولاة الأمر.