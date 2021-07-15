«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية ورياح مغبرة على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية الخميس، تكون مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جيزان، عسير والباحة ومكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقرير عن حالة طقس الخميس، هبوب رياح نشطة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية.

ويشمل نشاط الرياح السطحية الطرق المفتوحة على طول ساحل البحر الأحمر والطريق الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ ما يؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على النصف الجنوبي، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر، ويصل مترين على الجزء الجنوبي، وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة