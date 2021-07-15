ولاء ورفاه لموظفي الاستثمار

تعتزم وزارة الاستثمار التعاقد مع بيوت خبرة متخصصة في أنشطة التوظيف وأنشطة الاستشارات الإدارية، لتنفيذ مشروعين أحدهما يستهدف تعزيز الولاء الوظيفي لمنسوبي الوزارة، والآخر مشروع (رفاه)، ويستهدف تعزيز بيئة العمل وصناعة حياة أفضل وبيئة عمل خلاقة تسهم في بناء منسوبيها القادرين على المشاركة الإيجابية والفاعلة في تحقيق أهدافهم على المستوى العملي والشخصي.

استقرار وظيفي

ويهدف المشروع الأول إلى تعزيز الولاء الوظيفي بين منسوبي الوزارة ومدى ارتباطهم بها وزيادة الانتماء الوظيفي، والذي له أثر إيجابي في الحفاظ على الاستقرار الوظيفي والتقليل من التسرب الوظيفي، كما يهدف المشروع إلى إقامة الورش والحملات داخل مقر الوزارة وخارجها والتي تزيد من تحقيق الميزة النسبية لمنسوبي الوزارة في بيئة العمل، مقارنة في بيئات العمل الأخرى والمنافسة في سوق العمل، فضلا عن العناية بالموظف نفسيا وذهنيا وتحقيق العلاقة وتوثيقها مع أسر الموظفين بالاعتناء بالموظف من الجنسين على مختلف المستويات الإدارية.

بيئة العمل

ويستهدف مشروع رفاه صناعة حياة أفضل وبيئة عمل خلاقة تسهم في بناء منسوبي الوزارة القادرين على المشاركة الإيجابية والفاعلة في تحقيق أهدافهم على المستوى العملي والشخصي، ودعمهم لتحقيق الريادة والتميز في الإنجاز، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الاستثمار وتماشياً مع مبدأ الاستثمار في الموظف أولاً.