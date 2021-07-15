مكة والطائف خارج قوائم مشاريع الساحات البلدية

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الإحصائية، عن 144 ساحة بلدية نفذتها أمانات المناطق في 2020، وبلغت مساحتها 2.405.066 مترا مربعا.

وغابت أمانتا العاصمة المقدسة، والطائف عن أعمال تنفيذ الساحات البلدية، وحصدها صفرا في العدد والمساحة.

مساحات بلدية

سجلت الرياض أعلى نسبة ساحات بلدية، والتي تصدرت معها أمانات المناطق، حيث نفذت 34 ساحة، بنسبة %23.6، تلتها القصيم بتنفيذ 27 ساحة بلدية، بنسبة %18.7، ثم حائل بتنفيذ 21 ساحة، بنسبة %14.5، وعسير رابعًا بتنفيذ 12 ساحة بلدية، بنسبة %8.3، وتقاسمت نجران والمدينة بتنفيذ 9 ساحات بلدية، بنسبة %6، فيما حلت مكة والطائف في الأخير بنسبة تنفيذ بلغت صفرًا في الساحات والمساحات، تليها الأحساء بتنفيذ ساحة بلدية وحيدة، وحفر الباطن بتنفيذ ساحتين بلديتين، والشرقية بثلاث ساحات.

الرياض تتصدر

واستحوذت الرياض على مساحات الساحات البلدية المنفذة، والتي بلغت مساحتها المنفذة 907.234 مترا مربعا، تلتها جازان ثانيا بمساحة 402.414 مترا، والقصيم ثالثا بمساحات بلغت 241.559، وحفر الباطن رابعا بمساحات بلغت 232 ألف متر، رغم تنفيذها لساحتين بلديتين فقط، وحائل خامسا بمساحات بلغت 140.210 أمتار. كما بلغت مساحات مكة والطائف صفرا، تليها الأحساء بمساحة 1.250 مترا، ثم الشرقية بمساحة 5.300 متر، وأخيرا الباحة بمساحة بلغت 15.525 مترا.

الأعلى ساحات

الرياض %23.6

القصيم %18.7

حائل %14.5

عسير %8.3

نجران %6

المدينة %6