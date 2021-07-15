وأضاف المصدر أنه تم نقل جثامين الضحايا إلى الطب الشرعي بمستشفى المفرق الحكومي عن طريق الدفاع المدني. وقد حضر ذوو المتوفين للتعرف على الجثامين.
وتناقل عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا للحادث المفجع، الذي أكد المصدر في السفارة أنه وقع في الساعة السابعة من مساء أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة بالأردن تتابع حادثا مروريا فتك بخمسة سعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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