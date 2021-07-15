سفارة المملكة بالأردن تتابع حادثا مروريا فتك بخمسة سعوديين

قال مصدر مسؤول في السفارة السعودية بالعاصمة الأردنية عمان لـ"دوت الخليج"، إن فريقا من السفارة يتابع حاليا حيثيات حادث مروري وقع على طريق جابر الدولي في محافظة المفرق بالأردن، راح ضحيته خمسة سعوديين بينهم أربعة أشقاء، وعاملة منزلية، وقائد مركبة صغيرة بعد اصطدامها بشاحنة نقل.

وأضاف المصدر أنه تم نقل جثامين الضحايا إلى الطب الشرعي بمستشفى المفرق الحكومي عن طريق الدفاع المدني. وقد حضر ذوو المتوفين للتعرف على الجثامين.

وتناقل عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا للحادث المفجع، الذي أكد المصدر في السفارة أنه وقع في الساعة السابعة من مساء أمس.