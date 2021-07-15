السعودية | “الصحة” توضح مخاطر السجائر الإلكترونية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أوضحت وزارة الصحة، المخاطر الصحية التي تتسبب فيها السجائر الإلكترونية، مشيرةً إلى أنها ليست بديلاً آمناً للسجائر العادية.

وبيّنت الوزارة، أن رذاذ السجائر الإلكترونية يحتوي على النيكل والكروم بمعدلات أعلى مقارنة بدخان السجائر العادية، مشيرة إلى أن السائل المُستخدم في تلك السجائر قد يؤدي إلى تسمم النيكوتين.

ونوهت إلى أن أعراض تسمم النيكوتين تتضمن القيء والتعرق والدوخة، إلى جانب الخمول وصعوبة التنفس وزيادة معدل ضربات القلب.

ولفتت إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المُزمن وسرطان الرئة، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية وبعض الأمراض الأخرى المُرتبطة بالتدخين.