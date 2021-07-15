شكرا لقرائتكم خبر عن «تصنيع العطور» لمستفيدات «التربية الاجتماعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وحدة الخدمات الاجتماعية برنامج «طاب طيبك» في دار التربية الاجتماعية، وهو عبارة عن عطور مصنعة مختلفة بروائحها الزكية، وأيضًا مجموعة من البخور وخلطاته، من قِبل الفريق الفني الاجتماعي.

وتحدثت إحدى موظفات الفريق الفني عن أهمية العطور وتاريخها، وكيفية صناعتها واستخدامها، وتم تحضير إحدى خلطات العطور والبخور أمام المستفيدات، وتوزيعها في تولات صغيرة عليهن.

وأشادت الفتيات بالبرنامج، وأبدين إعجابهن بها، وقدمت مديرة الدار نورة القحطاني، شكرها وإعجابها بما قدمه الفريق الفني والخدمات الاجتماعية ووحدة الإعاشة للمستفيدات، وتسليط الضوء على اهتماماتهن، متمنية لهن مزيدًا من العطاء.