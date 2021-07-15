شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية الدمام» تشيد ببرامج «أرفى» لخدمة مرضى التصلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت جمعية «أرفى» للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية خطاب شكر من مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام نايف السفياني، على جهودها المبذولة وما تقدمه من برامج ومبادرات ومشاريع نفذتها وتميزت بها في الربع الثاني من عام 2021، وتضمن الخطاب شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضائها.

وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية المكلف د. سعد الشهراني، شكره إلى مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام، وإلى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، على دعمهم المتواصل والمستمر للجمعية وبرامجها وأنشطتها التي تصب في خدمة مصابي التصلب، وتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والمبادرات الاجتماعية في أعلى مستوى وبما يحقق جودة الأداء والخدمة المقدمة، مشيرًا إلى أن الجمعية تواصل عملها في تقديم البرامج والمشاريع التخصصية في المجال الصحي والعلاج المتخصص، والتأهيل والعلاج الطبيعي والنفسي، وبرامج الاستشارات، وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية، وعقد الشراكات المجتمعية والاتفاقيات مع القطاعين العام والخاص، التي تقدم الخدمة النوعية لمصابي التصلب المتعدد.

وذكر الشهراني، أن الجمعية نفذت مع مطلع عام 2021 العديد من البرامج والمبادرات واللقاءات التخصصية الافتراضية والحضورية، مثل ملتقى «تباين» الذي استضاف الاختصاصيين والأطباء وعددًا من الاستشاريين الذين عرّفوا بمرض التصلب وأنواعه، وعقد لقاءات منصة «ناصية شفاء» الافتراضية الذي يقدم التوعية والتثقيف والعلاج المتخصص في ١٢ مسارًا، وتنفيذ البرنامج التدريبي لمصابات التصلب المتعدد ضمن برنامج «مراس» الذي قدم التأهيل للمصابات لفتح مشاريعهن الصغيرة والانخراط في سوق العمل، وكذلك توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من المراكز المتخصصة لتقديم العلاج الطبيعي والتأهيلي، وتوقيع الاتفاقيات مع عدد من الجمعيات الخيرية والتخصصية لبناء شراكات فاعلة لخدمة المستفيدين من الجمعية.

وأكد أن الجمعية تعمل منذ انطلاقتها بالمنطقة على تقديم البرامج والأنشطة والمبادرات النوعية وفق معايير الجودة وما يحقق للمستفيدين الاستفادة من خدماتها بكل يسر وسهولة، وعقد الشراكات والاتفاقيات مع الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق تعاون مثمر، ودعم مصابي التصلب ومساندتهم في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع غير الربحي للارتقاء بكل أعماله وخدماته المقدمة للمستفيدين.