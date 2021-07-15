شكرا لقرائتكم خبر عن «الرؤية والذوق واللمسة الجمالية» وسائل المرأة للتفوق في التصميم الداخلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خطوات نحو التميز، شقّت مصممة الديكور إحسان الفريدي طريقها في عالم التصميم الداخلي؛ لتظهر قدراتها في تطويع الأفكار الإبداعية، وإضفاء لمسات جمالية تعالج من خلالها المساحات الفارغة، وتعطي دلائل للمجتمع بأن التصميم الداخلي عامل مكمّل لدور المعماري في تصميم المبنى، وليس مجرد تنظيم للمكان.

وترى الفريدي أن المرأة أبدعت وتميّزت في مجال التصميم الداخلي برؤيتها وذوقها الخاص ولمساتها الخاصة، سواء في اختيار التصميم أو تنفيذ أفكار العملاء، وعلاوة على أن التصميم من الأساسيات، فهو يعطي شعورًا بالراحة. وتتطلع إلى تحقيق حلمها لتواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في استقطاب الكفاءات الشابة والطموحة في المجتمع، وزيادة نسبة السعودة لشابات وشباب الوطن المبدعين.

وتقول الفريدي إن الموهبة كانت هي الركيزة الأساسية في عملها كمصممة، موضحةً أنها صقلتها بالدراسة الأكاديمية في كل من المملكة والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا. وأشارت إلى أن مهنة التصميم متعبة للنساء، نظرًا للعمل ليل ونهار، والإشراف على أدق التفاصيل عند التنفيذ حتى يخرج العمل في أبهى صورة، ولكن هذا التعب يزول عند الانتهاء من التصميم حين تشاهد ردود الأفعال والإطراءات من الجميع.

وتوضح أنها تشعر بالفخر في داخلها، خاصةً أن المشاريع التي بها مساحة كبيرة للإبداع هي التي تجعلها تسبح في خيال وعالم التصميم، وأضافت: سأعمل على إنشاء أكاديمية للتدريب على التصميم الداخلي والخارجي. ووجَّهت الشكر لكل مَنْ دعمها في بدايتها، وساندها في المشاريع، التي نفذتها وظهرت بشكل إبداعي، وكان لها صدى أكثر مما كانت تتوقع.