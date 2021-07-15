شكرا لقرائتكم خبر عن «المناع» يشكر القيادة على ترقيته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع محمد بن ناصر المناع الشكر وبالغ الامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على الثقة الملكية الغالية بموافقة مجلس الوزراء على ترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة.

وعبّر المناع عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، قائلًا: هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز سيدفعني بإذن الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني.

وأعرب عن شكره وتقديره لوزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني، على دعمه وثقته التي أولاها إياها، داعيًا الله عز وجل أن يكون عند حُسن الظن، وأن يعينه على أداء أعماله على الوجه الأكمل، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على مملكة الخير التقدم والنماء والأمن والأمان.