شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محطات لرصد جودة الهواء بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي م. علي الغامدي، أمس على جاهزية الفرق البيئية وخطط العمل الميداني بمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأوضح «الغامدي» أن مركز الالتزام البيئي يولي مراقبة ورصد جودة الهواء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال فترة الحج أولوية بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة، وذلك من خلال متابعة محطات جودة الهواء الثابتة والمتنقلة، والمحطات الموزعة ضمن النطاق الجغرافي بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة بمحطات متنقلة عالية التقنيات الرقمية تشمل محطة رصد جودة الهواء المتنقلة بالقرب من جسر الجمرات بمشعر منى، محطة متنقلة بمشعر مزدلفة، محطة متنقلة بمشعر عرفات، أما المحطات الثابتة فتشمل المحطة الثابتة بالحرم، محطة العزيزية، محطة العتيبية، والشوقية، والشرائع، والمحطة الثابتة بالعمرة، وتقوم المحطات بتوفير قياس دقيق للملوثات كالجسيمات، والهيدروكربونات، وأكسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون، أكسيد الكبريت، والأوزون. وأفاد «الغامدي» بأن هناك شراكة وطيدة وبنّاءة مع مختلف الجهات الأمنية والحكومية إلى جانب القطاع الخاص، مع توفير جاهزية كاملة لدعم خطط الطوارئ بالشراكة مع الدفاع المدني، والمشاركة الفاعلة باللجان الحكومية بالحج، حيث يتولى المركز التفتيش البيئي على جميع المنشآت الخدمية والصناعية للحد من أي تأثير بيئي سلبي بالعاصمة المقدسة، والمسالخ والمنشآت الواقعة على الطرق التي يسلكها ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة، للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات البيئية المرتبطة بأنظمة البيئة.