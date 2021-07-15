شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين سوار الحاج الذكي «نسك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، مشروع سوار الحاج الذكي «نسك» لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج العام الجاري 1442هـ، وتعتمد الخدمة على مفهوم البيانات وإنترنت الأشياء وتشمل تنفيذ مراحل متكاملة؛ لتطوير نماذج الأعمال والأنظمة التشغيلية والفنية والتقنية للمشروع في تجربة نوعية لخدمة رحلة الحاج الدينية.

وأوضح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، د. عبدالله الغامدي، خلال توقيعه مذكرة تفاهم لتوزيع 5 آلاف سوار تجريبيا على الحجاج، أن هذه الخطوة مُهمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدا أن سدايا تسخر جميع إمكاناتها التقنية وكفاءاتها الوطنية لتوفير أفضل الحلول المبتكرة المبنية على البيانات وتقنيات إنترنت الأشياء لخدمة حجاج بيت الله الحرام والقائمين على خدمتهم من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن م. بسام بن غشيان، أن توقيع المذكرة يأتي نتاجا للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة - حفظها الله - للقطاعات كافة لتطوير تجربة ضيف الرحمن، والخدمات المقدمة في رحلة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مبينا أن توقيع المذكرة بين البرنامج، والهيئة السعودية للبيانات، ترجمة لدور البرنامج في قيادة التجربة التحولية في منظومة خدمة ضيوف الرحمن للارتقاء بالخدمات المقدمة للحاج والمعتمر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويقدم سوار الحاج الذكي «نسك»، الذي يطرح لأول مرة على مستوى السعودية في نسخته التجريبية ويتم توزيع 5 آلاف سوار على الحجاج، خدمات رئيسة تشمل توفير كامل المعلومات حول الحاج، والحالة الصحية «محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ» ومتابعة ورصد بيانات الحالة الصحية المتعلقة بقياس نسبة أكسجين الدم ونبضات القلب، وخدمات طلب المساعدة الأمنية أو الطبية الطارئة؛ مما يسهم في سرعة الوصول إلى موقعة ومساعدته، كما سيتم إرسال رسائل توعوية للحجاج تصلهم عبر السوار، وغيرها من الخدمات لتقديم تجربة حج ميسرة للحجاج. وتعكس مذكرة التفاهم الدور الكبير لـ»سدايا» بشأن إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم.