شكرا لقرائتكم خبر عن رد آلي على فتاوى واستفسارات الحجيج بـ 8 لغات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، اليوم، تفعيل خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني 8002451000 للإجابة عن الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالحج على مدار الساعة بـ 8 لغات، بمشاركة علماء ودعاة ومترجمين مختصين يعملون على مدار الساعة طيلة فترة الحج، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير الحجاج بأعمال الحج ضمن خطتها بالحج للعام الجاري. وأكد الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية محسن الحارثي أن خدمة الرد الآلي تأتي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة للحجاج، في بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين، مضيفا أن الوزارة تقدم هذه الخدمة وبلغات عالمية لخدمة الرد الآلي هي: «العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الأوردو، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية». وأوضح أن خدمة الرد الآلي لاستفسارات وفتاوى الحج أثبتت كفاءتها بالتسهيل على الحجاج في الوصول إلى الإجابة الشافية عن إشكالاتهم الشرعية بالحج.