شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد عمل «الخضار المركزي» حتى التاسعة والنصف مساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجَّه أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، بتمديد فترة العمل في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، ليبدأ السوق من الساعة الثالثة والنصف فجرًا حتى الساعة التاسعة والنصف مساء، بدلا من الساعة السابعة مساء سابقًا.

يأتي ذلك نظرًا لارتفاع درجة الحرارة في هذه الفترة، ولتسهيل تسوق مرتادي السوق خلال الفترة المسائية بكل يسر وسهولة، بعيدًا عن شدة الحرارة خلال فترة النهار، وكذلك لتمكين أصحاب المباسط والتجار في السوق من القيام ببيع منتوجاتهم بعيدًا عن حرارة الأجواء، وذلك اعتبارًا من أمس الأربعاء 04/12/1442هـ.