شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. 15 مشروعا تدعم جودة الحياة وأنسنة المدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن 15 مشروعا من المشاريع الاستثمارية الريادية والنموذجية التي أطلقتها الأمانة على مستوى القطاع البلدي بالتعاون مع شركائها من الوزارات وهيئة تطوير الشرقية، وذلك لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ عبر تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، ودعم عناصر جودة الحياة وأنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري، وتطبيق مفهوم المدن الذكية والمحافظة على البيئة وتنشيط الحركة الرياضية لتحويل المنطقة إلى وجهة ترفيهية متميزة في الخليج بسبب موقعها الجغرافي المميز والإستراتيجي بين دول الخليج، وأهمية المنطقة الشرقية سياحيًا في إستراتيجية السياحة بالمملكة، وهي منطقة تجمع بين البحر والشواطئ والصناعة والواحات الخضراء.

وقال أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير إن المشاريع التي تنفذها الأمانة تحظى بدعم وحرص من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وبمتابعة وتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ومنها «بوليفارد» ضاحية الملك فهد بالدمام، وتم الانتهاء من مرحلة التصاميم والآن بمرحلة تأهيل المستثمرين نظرًا لكونه من المشاريع الريادية الداعمة لكفاءة الانفاق والتنمية. ومشاريع الشركة السعودية للترفيه بدأت التنفيذ بكورنيش الخبر والتي ستكون وجهة ترفيهية وسياحية مرموقة خليجيًا، ومشروع تطوير كورنيش الخبر بالواجهة البحرية، وتم الانتهاء من مرحلة تأهيل المستثمرين لضمان جودة المشروع كونه يحتضن مشروعًا فندقيًا ومطاعم وتسوقًا وأنشطة ترفيهية وسياحية، ومشاريع مصانع التدوير الداعمة للبيئة، مصنع تدوير النفايات العضوية، هو مصنع قائم الآن بالتعاون مع جمعية إطعام، ومصنع تدوير الإطارات قائم، ويستهدف تطويره بالتقنيات، ومصنع تدوير المخلفات الصلبة «المباني»، وانتهى المستثمر من مرحلة التصاميم، والآن تحت التنفيذ والإنشاء. ومشروع «أجيال ووك» في مدينة الظهران وتم الانتهاء من التصاميم والتصورات والآن في طور التنفيذ من قبل المستثمر.

ولفت إلى أن المبادرات والمشاريع الاستثمارية تأتي امتدادًا لجهود الأمانة بالتعاون مع الجهات المختصة والقطاع الخاص في تحقيق مفهوم الاستدامة المالية وإشراك القطاع الخاص في التنمية، والتي ستُحدث نقلة نوعية في خارطة السياحة والترفيه ونمط الحياة بالمنطقة الشرقية، وتسهم في تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التوازن المالي في تعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المنطقة.