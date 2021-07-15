شكرا لقرائتكم خبر عن جهود رقابية مكثفة استعدادا للعيد باللهابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت بلدية اللهابة، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تكثيف جهودها في النظافة العامة، والتي شملت اللهابة والمراكز التابعة لها، وأيضا تعزيز جولاتها الرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية، للوقوف على التزام الأسواق التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وواصلت البلدية جهودها الاحترازية في أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والمرافق العامة والشوارع الداخلية والمداخل وواجهات الأسواق ومحطات الوقود، وكذلك أعمال تنظيف وتعقيم متواصلة ومستمرة لما حول المساجد من الساحات والشوارع والمداخل.

وأوضح رئيس بلدية اللهابة م. فايز الشمري أن البلدية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتكثيف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية وأسواق النفع العام وصوالين الحلاقة، وذلك للوقوف على الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتشديد على تفعيل تطبيق «توكلنا».

وأضاف أن البلدية أنهت أعمال التهيئة والصيانة الدورية اللازمة لحديقة اللهابة العامة ومتنزه اللهابة وجميع الحدائق، وذلك لاستقبال الزوار والمتنزهين من الأهالي أو المراكز المجاورة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأشار إلى أن قسم الصيانة والكهرباء قام بصيانة الإنارة بمداخل اللهابة والمراكز وعمل الصيانة اللازمة للشوارع الرئيسية والأحياء وتزيينها بأشرطة Led المضيئة، داعيًا الجميع للتعاون مع البلدية، وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز «940».