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جمعية إعلام تطلق تطوير شعارها الجديد

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

جمعية إعلام تطلق تطوير شعارها الجديد

تستعد لتنفيذ مبادرة المركز الإعلامي الموحد للقطاع غير الربحي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت جمعية الإعلاميين السعوديين (إعلام) تطوير شعارها الجديد، الذي أبقت فيه على الهوية البصرية التي سبق اعتمادها مع إيضاح أكبر للاسم المختصر الجديد (إعلام)، والذي تمت الموافقة عليه في الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التي عقدت قبل فترة، وحظي بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- وكالة تنمية المجتمع- وإدارة الجمعيات الإعلامية بوزارة الإعلام الجهة المشرفة فنيًّا على الجمعية.

المسمى المختصر الجديد:

وتم تعديل شهادة التسجيل واللائحة الأساسية بالمسمى والمختصر الجديد.

وتعمل (إعلام) حاليًّا على استكمال إجراءات تنفيذ مبادرة المركز الإعلامي الموحد للقطاع غير الربحي بمنطقة الرياض، بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، وبمباركة وكالة تنمية المجتمع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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