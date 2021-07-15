واتساب يضيف تحديثات ومميزات جديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن تطبيق واتساب عن إضافة تحديثات جديدة، تتيح لمستخدميه عددًا من المزايا.

وسيتيح تطبيق واتساب خاصية وضع وقت لاختفاء الرسائل بعد 7 أيام، والبحث عن الملصقات الجديدة، بالإضافة إلى خاصية إضافة خلفيات جديدة.

تعديلات جديدة:

وشهد تطبيق واتساب خلال عام 2021 تعديلات جديدة، وهي تسهيل عملية مشاركة الصور.

واشترط التطبيق على مستخدمي التطبيق الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة، وإمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب.

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