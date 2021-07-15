، نائب الرئيس اليمني: الجيش يحقق إنجازات كبيرة في قتاله ضد المتمردين الحوثيين ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن دعم "التحالف" بقيادة السعودية لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، تحقيق الجيش في بلاده، إنجازات كبيرة، في قتاله ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وتفصيلاً، نوه الفريق محسن، خلال اتصال هاتفي أجراه أمس الأربعاء، بقائد محور بيحان اللواء الركن مفرح بحيبح، انتصارات الجيش والمقاومة والإنجازات الكبيرة في دحر وهزيمة ميليشيات الانقلاب والإرهاب الحوثية.

وثمّن نائب الرئيس اليمني، بالدعم الأخوي الصادق من تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، والأدوار التي يقدمها رجال القبائل، في بلاده في دعمهم للجيش، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأطلع قائد محور بيحان، نائب الرئيس على تقرير موجز حول مجمل التطورات والعمليات العسكرية الجارية ضد الميليشيا الإرهابية.

