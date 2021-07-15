، مسؤول أمريكي: واشنطن ستواصل جهودها للحد من نووي إيران ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن برنامج طهران أحد أهم بواعث القلق الأمريكي وأكثرها إلحاحًا

أكد مسؤول أمريكي أمس الأربعاء أن إنهاء البرنامج النووي الإيراني لا يزال أحد أهم بواعث قلق واشنطن، وأكثرها إلحاحًا، بحسب ما نقلته مجلة بوليتيكو.

وتفصيلاً، قال المسؤول الذي لم ينشر الموقع اسمه إن "كل تهديد تواجهه الولايات المتحدة من إيران يزداد خطورة في غياب القيود على برنامجها النووي".

أكد المسؤول أن الولايات المتحدة لا تزال راغبة في إحياء الاتفاق النووي مع إيران، رغم مزاعم عن محاولة اختطاف صحفية أمريكية، تُدعى مسيح علي نجاد، وفق "العربية نت".

وكان القضاء الأمريكي قد أعلن الثلاثاء أنه وجّه إلى أربعة "عملاء للاستخبارات الإيرانية" تهمة التآمر لخطف صحفية أمريكية من أصول إيرانية، تقيم في الولايات المتحدة، وتنشط في مجال "فضح انتهاكات حقوق الإنسان" في الجمهورية الإيرانية.

وأضاف المسؤول الأمريكي بأن واشنطن "تعتزم مواصلة جهودها للحد من أنشطة برنامج إيران النووي، إضافة لحماية المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية في القضايا غير النووية".

وكان نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلن الاثنين أن الولايات المتحدة لن تفرض مهلة نهائية بشأن جولة سابعة من المحادثات مع إيران لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015. واعتبر أن طهران وحدها هي التي يمكنها أن تحدد موعد استئناف المحادثات.

وأضاف بأن بلاده لن تفرض مهلة نهائية بشأن هذه المحادثات؛ وذلك لأنها متأكدة من أن ما تحرزه إيران من تقدم نووي بمرور الوقت سيكون له تأثير على وجهة نظرها بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي.

ولم تتوصل المحادثات النووية التي انطلقت في إبريل الماضي في العاصمة النمساوية بعد 6 جولات من اللقاءات التي تمت بين الدول الغربية وإيران، برعاية الاتحاد الأوروبي، ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق الذي تهاوى منذ عام 2018.

وكان من المفترض أن تطلق الجولة السابعة مطلع هذا الشهر (يوليو) إلا أن بعض الخلافات -على ما يبدو- حول مسائل أساسية عالقة عرقلت تحديد الجولة المقبلة حتى الآن.