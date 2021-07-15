، "بر يلملم" الخيرية تطلق مشروع "سقيا الماء" طوال العام بمكة المكرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت المساهمين والمتصدقين للمشاركة واغتنام الأجر في العشر المباركة

أعلنت جمعية البر الخيرية بيلملم إطلاق مشروع سقيا الماء في موسم الحج، وعلى مدى طوال العام في مكة المكرمة، ودعت لاغتنام الأجر في العشر المباركة، وشرف المكان والزمان ومضاعفة الحسنات مستشهدين بحديث رسول -صلى الله عليه وسلم- "أفضل الصدقة سقيا الماء".

وتفصيلاً، قال رئيس الجمعية أحمد علي محيا الحسيني إن جمعية البر الأهلية بيلملم فتحت الباب أمام المساهمين والمتصدقين للمشاركة في هذا المشروع، الذي تنفذه الجمعية طوال العام في المساجد والمصليات والمقابر بمكة المكرمة وقرية يلملم، وأيضًا توزيعها على ذوي الحاجة الماسة من الفقراء والمحتاجين.

ودعا أفراد المجتمع ورجال الأعمال والمحسنين للمساهمة بسهم الفرد بـ(100 ريال)، وسهم الوالدين (200 ريال)، والأسرة (300 ريال)، والمساهمة بأي مبلغ مما يضمن إمكانية مشاركة الجميع.

وأفاد مدير الجمعية يحيى علي الفهمي إن الجمعية خصصت الحسابات الآتية لاستقبال التبرعات للتبرع عبر حساب الجمعية في مصرف الراجحي رقم (228608010200224) والبنك الأهلي السعودي رقم (00300000979608) وبنك البلاد (999121746870047)، وتم تخصيص رقم هاتف لاستقبال استفسارات الداعمين والمتبرعين ( 0555155101).

ودعا "الفهمي" الجميع للمساهمة في هذا المشروع، واستثمار مواسم الطاعات وأوقات النفقات، وخصوصًا أن المشروع ينفَّذ بمكة المكرمة، وينطلق في هذا الوقت المبارك؛ لينال شرف الزمان والمكان.

