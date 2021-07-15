اخبار السعوديه

نائب الرئيس اليمني: الجيش يحقق إنجازات كبيرة في قتاله ضد المتمردين الحوثيين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن دعم "التحالف" بقيادة لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، تحقيق الجيش في بلاده، إنجازات كبيرة، في قتاله ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وتفصيلاً، نوه الفريق محسن، خلال اتصال هاتفي أجراه أمس الأربعاء، بقائد محور بيحان اللواء الركن مفرح بحيبح، انتصارات الجيش والمقاومة والإنجازات الكبيرة في دحر وهزيمة ميليشيات الانقلاب والإرهاب الحوثية.

وثمّن نائب الرئيس اليمني، بالدعم الأخوي الصادق من تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، والأدوار التي يقدمها رجال القبائل، في بلاده في دعمهم للجيش، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأطلع قائد محور بيحان، نائب الرئيس على تقرير موجز حول مجمل التطورات والعمليات العسكرية الجارية ضد الميليشيا الإرهابية.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 01:34 AM

ثمّن دعم "التحالف" بقيادة السعودية لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة

نائب الرئيس اليمني: الجيش يحقق إنجازات كبيرة في قتاله ضد المتمردين الحوثيين
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، تحقيق الجيش في بلاده، إنجازات كبيرة، في قتاله ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وتفصيلاً، نوه الفريق محسن، خلال اتصال هاتفي أجراه أمس الأربعاء، بقائد محور بيحان اللواء الركن مفرح بحيبح، انتصارات الجيش والمقاومة والإنجازات الكبيرة في دحر وهزيمة ميليشيات الانقلاب والإرهاب الحوثية.

وثمّن نائب الرئيس اليمني، بالدعم الأخوي الصادق من تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، والأدوار التي يقدمها رجال القبائل، في بلاده في دعمهم للجيش، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأطلع قائد محور بيحان، نائب الرئيس على تقرير موجز حول مجمل التطورات والعمليات العسكرية الجارية ضد الميليشيا الإرهابية.

الكلمات المفتاحية

، نائب الرئيس اليمني: الجيش يحقق إنجازات كبيرة في قتاله ضد المتمردين الحوثيين ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

كانت هذه تفاصيل خبر نائب الرئيس اليمني: الجيش يحقق إنجازات كبيرة في قتاله ضد المتمردين الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا