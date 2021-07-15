شكرا لمتابعة خبر عن سلمان الأنصاري: من راهن على "المناكفة" مع الرياض سيخسر كل شيء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد المحلل السياسي سلمان الأنصاري، أن من يفكر في تعريض أمن المملكة القومي للخطر، سيخسر كل ما يملك.

وقال الأنصاري: "كباحث مستقل أقول؛ التاريخ القديم والحديث يثبت بأن ذراع المملكة لا تلوى أبدا؛ ومن راهن على سياسة المناكفة مع الرياض، ومحاولة التذاكي عليها وتعريض أمنها القومي للخطر لأجل مصالح اقتصادية وهمية سيخسر كل شيء، وبمعنى الكلمة كل شيء".

واختتم الأنصاري قوله: "قصر العوجا هو من يحدد موقعكم في خارطة التأثير".