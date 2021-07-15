شكرا لمتابعة خبر عن بلدية الشقيق تنفذ جولات رقابية ضمن حملة "ممتثل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - موسى الشعباني (صدى):

نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية الشقيق جولة رقابية على المراكز والمجمعات التجارية والمنشآت الغذائية ، وذلك ضمن حملة "ممتثل" التي تنفذها البلدية .

‎وأوضح رئيس بلدية الشقيق المكلف / هادي علي عتودي أن تكثيف الجولات الرقابية على تلك المنشاءات جاء بهدف إلزام تلك المنشاءات بتطبيق البروتوكولات المعتمدة لها مع مخالفة المنشاءات الغير ملتزمة ، وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، والتعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته من خلال ما تتضمنه من رسائل توعوية وتعزيز الامتثال بتطبيق التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

‎وبين العتودي أن الحملة تأتي ضمن الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، تماشيًا مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس "كوفيد 19"، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظًا على الصحة العامة.