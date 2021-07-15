«الجوازات» تحدد شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

الرياض - محمد عبدالله - حددت المديرية العامة للجوازات شروط تمديد الزيارة العائلية ردا على استفسارات المقيمين.

وأوضحت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن تمديد الزيارة العائلية يتم عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال).

وأضافت الجوازات أن تمديد تأشيرة الزيارة يجب أن يتم قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ٧ أيام، ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الاجراء.

الزيارة العائلية

وأكدت وزارة الخارجية أن إصدار تأشيرة الزيارة العائلية تتطلب تعبئة النموذج الإلكتروني عبر موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية، وختمه ومصادقته إلكترونياً من الغرفة التجارية، أو من جهة العمل.

وأضافت الوزارة عبر موقع «المنصة الوطنية الموحدة» أنه يجب إدخال جميع البيانات باللغة العربية عدا الأسماء إذا كان المطلوب للزيارة من جنسيات دول غير عربية ومطابقة لجوازات سفرهم، وإقامة سارية المفعول للمقيمين.

وأن يكون الشخص المطلوب من الأقارب من الدرجة الأولى، أن يحمل طالب التأشيرة إقامة عمل وليس مرافق بالنسبة للمقيمين.

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