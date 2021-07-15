استشاري: جرعة كورونا الثانية تنشيطية للأولى وترفع المناعة إلى 80%

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري أمراض معدية الدكتور عواد الذايدي، إن الجرعة الثانية من لقاح الكورونا تعمل على زيادة المناعة إلى 80%، مشيرًا إلى أنها تعد تنشيطية للجرعة الأولى.

وأضاف الذايدي بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أن لقاح كورونا مثل التطعيمات الأخرى التي تؤخذ مرتين أو ثلاث، والحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا تزيد المناعة ضد الفيروس بنسبة 50%.

وأشار إلى أن الجرعة الثانية جرعة تنشيطية للجرعة الأولى وللمناعة، أما المتعافي من فيروس كورونا فشأنه شأن الحاصل على الجرعة الأولى من اللقاح، وله أن يأخذ اللقاح (جرعة أولى وتعد الأخيرة بالنسبة له) بعد 6 أشهر؛ لأن التعافي يجعل الجسم يجهز مناعة ضد الفيروس فيكون اللقاح منشطا لجهاز المناعة ليقوى على مقاومة الفيروس لو أصابه مرة أخرى.

وتابع، إن الحصول على جرعتي لقاح كورونا لا يعني عدم الإصابة بالفيروس، لكن التطعيم يجعل الجهاز المناعي قويًّا ويقاوم بسهولة؛ لأن التطعيم يحمي من الإصابة القوية.