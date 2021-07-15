السفير بتونس: مساعدات المملكة الطبية ستحدث تغييرًا كبيرًا بمكافحة كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز علي الصقر، إن المساعدات المقدمة لتونس، تعد الأضخم بين المساعدات التي قدمت إليها، متوقعًا أن تحدث تغييرا كبيرا في مكافحة وباء كورونا.

وأضاف «الصقر» خلال لقائه مراسل قناة الإخبارية، أن تلك المساعدات التي وصلت عبر طائرتين، فيما تصل الثالثة غدًا، متطورة جدا بشهادة الأخوة التونسيين، وعالية التقنية والتأثير بكميات كبيرة تصل مليون لقاح وملايين المواد المستخدمة في الحماية، مشيرًا إلى أنها سيكون لها تأثير مباشر في استقرار حالة المستشفيات التونسية.

وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصلت اليوم إلى تونس العاصمة، طائرتا إغاثة سعوديتان سيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمثل أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للإسهام في مكافحة آثار جائحة كورونا (كوفيد - 19)، استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أبداه خلال مكالمته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويشتمل الجسر الجوي السعودي المسيّر إلى الجمهورية التونسية على 100 جهاز تنفس اصطناعي، و90 جهاز تنفس اصطناعي محمول، و169 جهاز مكثف أكسجين، و150 جهاز مولد أكسجين، و150 سريرًا طبيًّا كهربائيًّا، و27 جهاز مراقبة العلامات الحيوية مع ترولي، و21 جهاز مراقبة مريض مع ترولي متنقل، و4 أجهزة لمراقبة العلامات الحيوية بخاصية تخطيط مع ترولي، و3 ملايين كمامة جراحية، ومليون كمامة من نوع N95، و500 ألف قفاز طبي، و180 جهاز قياس للنبض، و25 مضخة حقن وريدي، و25 مضخة حقن محاليل، و9 أجهزة لصدمات القلب، و15 منظارًا للحنجرة بتقنية الفيديو، و5 أجهزة لتخطيط القلب، و8 آلاف لباس واق.