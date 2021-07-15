«الصحة»: كذبة طبية قتلت آلاف الأطفال

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة، إن كذبة طبية حول علاقة التطعيم بموض التوحد عند الأطفال انتشرت منذ 80 عامًا قتلت آلاف الأطفال بعدما امتنعت الأسر عن التطعيم.

وأضافت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن أندرو جيرمي نشر بحثًا منذ 80 عامًا في لندن حول علاقة التطعيمات بمرض التوحد عند الأطفال.

وتابعت وزارة الصحة أن آلاف الأسر امتنعت عن التطعيم فأدت إلى ارتفاع الوفيات بين الأطفال، وبعد 6 سنوات كشف تحقيق موسع شبهة تلاعب بالنتائج لمصالح مالية ومنع بعدها جيرمي من ممارسة الطب.

وأكدت وزارة الصحة أن دراسات العلماء أكدت عدم وجود علاقة بين التطعيم الثلاثي ومرض التوحد، مشيرة إلى أن التطعيمات أنهت وجود الأوبئة، ونصحت بأخذ لقاح كورونا للحماية من الوباء.

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