علمت "دوت الخليج" بصدور قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على استمرار صرف بدل طبيعة العمل الخاص بالباحثين والأخصائيين الاجتماعيين حتى نهاية العام المالي (1442/1443) أو نفاذ تعديل لائحة الحقوق والمزايا المالية أيهما أقرب. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً في 15/ 6/ 1440هـ، يقضي باستمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1939) وتاريخ 9/ 2/ 1436هـ، القاضي بصرف بدل طبيعة عمل بنسبة (20%) من أول درجة في المرتبة التي يشغلها الموظف وذلك للباحثين والأخصائيين الاجتماعيين والباحثات والأخصائيات الاجتماعيات في وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي، وجاء ذلك بناءً على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية حينها بشأن الموافقة على إعادة صرف البدل الذي كان يُصرف للباحثين الاجتماعيين بوكالة الوزارة للضمان الاجتماعي والذي سيكون له الأثر الإيجابي لدى العاملين في وكالة الضمان الاجتماعي لبذل المزيد من العطاء لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات.



كانت هذه تفاصيل خبر استمرار صرف بدل طبيعة عمل للباحثين والأخصائيين الاجتماعيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.