الجامعة السعودية الإلكترونية وشركة كورسيرا يوقعان شراكة تعاون

وأوضحت سعادة رئيسة الجامعة أ. د ليلك بنت أحمد الصفدي أن توقيع هذه المذكرة يأتي إيمانًا من الجامعة بمسؤولياتها في تقديم برامج تخصصية ومحتوى تعليمي فريد يخدم جميع شرائح المجتمع ويساهم في تعزيز التنمية الوطنية.
ومن جانبها أكدت السيدة لياه بلسكي كبير الموظفين للمؤسسات في كورسيرا على توافق التوجهات الاستراتيجية بين الطرفين في تطوير منظومة تعليمية قادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية لتنمية القدرات البشرية.
وتهدف المذكرة الموقعة بين الجامعة السعودية الالكترونية وكورسيرا إلى تطـوير برامج قصـيرة معتمـدة تركـز علـى تخصصـات مهنيـة مطلوبـة بسـوق العمـل وتقديم أنماط وبرامج تعليمية تزيد من نطاق التدريس و تواكب الثورة الصناعية القادمة.
يذكر أن هذا التعاون الأول من نوعه في المنطقة العربية والذي يمهد لبناء مسارات موازية للتعليم المستمر (Stackable) ودرجات علمية افتراضية بالكامل.
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