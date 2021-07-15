شكرا لقرائتكم خبر عن ٦ مخالفات بالمنشآت النسائية في الخبر قبل عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الخبر جولاتها الرقابية المشتركة مع وزارة الصحة، على المنشآت النسائية للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والاجراءات الوقائية وتقييم مدى امتثالها بالتعليمات والضوابط المتبعة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ويأتي ذلك ضمن استعداداتها لموسم عيد الأضحى المبارك.

وسجلت الجولة الرقابية مجموعة من المخالفات قدرت بـ ٦ مخالفات.