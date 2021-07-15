نقابة السيارات تطلق خدمة نقل ضيوف الرحمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت النقابة العامة للسيارات، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة نقل الحجاج من المواطنين والمقيمين من أماكنهم ومواقع سكنهم داخل المملكة إلى المسجد الحرام، ضمن خطة النقابة التشغيلية لموسم الحج هذا العام 1442هـ.

وأوضحت النقابة، أن ذلك يأتي بناءً على تعاقد شركات النقل وشركات حملات الحج مع نقابة السيارات، بهدف التسهيل على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم، وسط إجراءات احترازية وقائية مطبقة على متن 3 آلاف حافلة داخلة حيز التشغيل لموسم الحج؛ حفاظًا على صحة وسلامة الحجاج.

منصة ضيف:

في سياق متصل، دشنت النقابة ضمن خدماتها تطبيق “منصة ضيف” الإلكتروني لتنفيذ عمليات التشغيل الميداني وتتبع الحافلات وتوجيه الفرق الميدانية لمواقع الأحداث، وتوجيه الورش والأوناش للتدخل السريع وتقديم خدمة إصلاح الحافلات المتعطلة.

وتخضع جميع الحافلات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، من خلال التعقيم وتوزيع الكمامات وقياس درجة الحرارة للحجاج قبل صعودهم على متنها، وألا تتجاوز حمولة الحافلة نسبة 40%.

ورش فنية:

كما يدعم طاقات النقابة العامة للسيارات التشغيلية 1800 مرشد و300 مشغل، من المؤهلين والمحصنين وفق اشتراطات وزارة الصحة، إضافة لتوفير 50 ورشة فنية، و”أوناش” متنقلة منتشرة على الطرق للتدخل السريع وتقديم خدمة إصلاح الحافلات التي قد تتعطل أثناء الرحلة.



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