محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وسائل إعلام بورود أنباء عن وقوع انفجار بمنطقة شهران غرب العاصمة الإيرانية طهران في ساعة متأخرة من الأربعاء، فيما لم ترد معلومات رسمية حتى الآن عن سبب الانفجار وتفاصيله. 15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 12:47 AM أنباء عن وقوع انفجار بمنطقة شهران غرب طهران أنباء عن وقوع انفجار بمنطقة شهران غرب طهران أفادت وسائل إعلام بورود أنباء عن وقوع انفجار بمنطقة شهران غرب العاصمة الإيرانية طهران في ساعة متأخرة من الأربعاء، فيما لم ترد معلومات رسمية حتى الآن عن سبب الانفجار وتفاصيله. الكلمات المفتاحية ، أنباء عن وقوع انفجار بمنطقة شهران غرب طهران ،

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