حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14

متابعات الخليج 365 - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس ( صحوًا ) على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

درجة الحرارة حاليًّا:

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 35 درجة, والرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ساعة قد تصل أكثر من ذلك.

رياح شمالية غربية:

فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 33، والرياح شمالية إلى شمالية غربية

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