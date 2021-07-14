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شكرا لقرائتكم حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-14
فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 33، والرياح شمالية إلى شمالية غربية
حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة
متابعات الخليج 365 - واس
توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس ( صحوًا ) على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.
درجة الحرارة حاليًّا:
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 35 درجة, والرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ساعة قد تصل أكثر من ذلك.
رياح شمالية غربية:
فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 33، والرياح شمالية إلى شمالية غربية
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