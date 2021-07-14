شكرا لمتابعة خبر عن رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي يكشف عن مميزات "السوار الذكي" للحاج "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، إنه تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين سدايا و برنامج ضيوف الرحمن وشركة الاتصالات السعودية من أجل تدشين السوار الذكي لموسم هذا الحج وأسميناه "نسك".

وأوضح عبدالله الغامدي خلال لقاء مع قناة "العربية"؛ أن السوار الذكي يقوم بتنظيم علاقة الحاج مع عدة جهات حكومية، لافتا إلى أن السوار الذكي يكون كخطوة تجريبية على 5 آلاف حاج.

وأشار إلى أنه سينطلق من جهات سدايا والجهات الشريكة أكثر من 100 خبير ومختص لمساعدة الحجاج لاستخدام هذا السوار الذكي، مبينا:" السوار يقدم بعض المعلومات عن الخصائص الحيوية للحاج مثل نبضات القلب ونسبة الأكسجين في الدم ومعلومات عن توكلنا وتبين حالته الصحية".