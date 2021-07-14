شكرا لمتابعة خبر عن مداهمة مستودع مخالف في مكة وضبط 17 طنا من اللحوم الفاسدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت وزارة التجارة- بالتنسيق مع الأمانة والجهات الأمنية- عن مداهمة مستودع مخالف يغش بالمواد الغذائية في مكة المكرمة.

وأوضحت وزارة التجارة، أنه تم ضبط 13 طن من اللحوم والدجاج والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، و3 آلاف قطعة دجاج في ظروف تخزين سيئة، و 4 طن روبيان مخالف للبيانات التجارية.

وأشارت إلى أنها أحالت العمالة ومالك المنشأة للجهات المختصة، ويأتي ذلك ضمن الجهود الرقابية التي تقوم بها وزارة التجارة من خلال شن حملات مفاجئة لضبط المخالفين للأنظمة من أجل توقيع عقوبات بحقهم.