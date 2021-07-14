شكرا لمتابعة خبر عن والدة المصري المقتول بالقصيم بعد القصاص من قاتل ابنها:" ربنا برد قلبي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

علقت أسرة الشاب المصري المقتول فتحي عوض، على تنفيذ حكم القتل قصاصا في قاتل نجلهم في القصيم.

وقالت والدة المصري المقتول: "الحمد لله ربنا برد قلبي، أنا كنت موجوعة على فراق ابني اللي سافر واتغرب عشان لقمة العيش ويكون مستقبله عشان الجواز، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي قتله".

وأوضحت:" مال الدنيا كله لن يعوضها عن لحظة واحدة ترى فيها نجلها الراحل"، كما دعت أن يبارك الله في ابنها أحمد وزوجها لكونهما سندها في الحياة الآن.

وتابعت أن روحها أصبحت هادئة بعدما نصرها القانون، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق قاتل نجلها.

وكانت "صدى" نشرت خبرا بعنوان "القصاص لمواطن طعن مقيم حتى الموت بمحافظة الرس".

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