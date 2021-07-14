شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يتعرض للاعتداء والتهديد أثناء قيادته السيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشر "مواطن" مقطع فيديو يفيد فيه بأنه تعرض للاعتداء من قبل أحد الأشخاص أثناء قيادته للسيارة في زحمة السير، حيث قام الشخص بتهديده عندما رفض فتح الطريق له.

وقال معلقًا على الفيديو: "الشخص كان جاد لدرجة انه صدمني وكسر قزازي ومعاهم سكاكين يعني لو نزلت اتفاهم معه كان من الممكن يقتلني وهرب بفعلته".

وتابع: "بلاغي له ثلاث أسابيع ولا صار له شي ولا أحد حقق العدل وأخذ حقي منه حتى لوحته معي، واتصلت بالمرور وأنا واقف مكاني ورفعوا بلاغ وحولوها جنائية".

وأضاف عن تقديمه للبلاغ: "قعدت بمكاني اتصلت على الشرطه جت الشرطه خذتني وودتني القسم خذو اقوالي وقالو بتدق عليك النيابة العامة".

وأكد "المُدعي" أنه انتظر أسبوع وذهب إليهم خلال هذه الفترة لأنه لم يتلقى أي اتصال بخصوص بلاغه، فأكدوا له أن ينتظر البلاغ.