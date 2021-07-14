خبير أرصاد: أمطار غزيرة على بعض المناطق حتى الإثنين المقبل

الرياض - محمد عبدالله - توقّع خبير الأرصاد الجوية نزيه الحيزان، أن تشهد الأيام المقبلة هطول أمطار غزيرة على معظم أنحاء المملكة حتى الاثنين المقبل.

وعبر حسابه على «تويتر»، قال الحيزان: توقعات بهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى خلال الأيام المقبلة حتى الإثنين المقبل، مع اتساع رقعة الهطول والغزارة على جنوب المملكة لتشمل (الربع الخالي وشرورة والخرخير والمرتفعات الجنوبية الغربية ومناطق مكة المكرمة الرياض وحنوب الشرقية)، والإمارات واليمن وعُمان.

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