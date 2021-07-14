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ضبط 7 مخالفين ينقلون الرمال ويجرفون التربة بجدة والطائف

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الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، الأربعاء، 7 مخالفين لنظام البيئة؛ لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظتي جدة والطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبِطَ (9) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها إلى مواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والهندية والإثيوبية وجرى تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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