العويسى يتفقد استعدادات «الهلال الأحمر» لموسم الحج

الرياض - محمد عبدالله - تفقد رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور جلال العويسى، استعدادات الهيئة لحج هذا العام ١٤٤٢هـ، وأجرى زيارة إلى مركز الإسناد بمشعر مزدلفة اطلع خلالها على مستودع التموين الطبي وما يحتويه من قطع ومستهلكات طبية بالإضافة إلى الأجهزة الطبية التي تزود بها سيارات الاسعاف.

كما اطلع «العويسى» على تجهيز سيارة الإسعاف من التموين الطبي، وزار الورشة الفنية لصيانة السيارات واطلع على سير العمل وسيارات الصيانة المتنقلة وما تحويه من معدات وقطع غيار.

وفي ختام الجولة اطلع على وحدة التدريب بالمبنى الإداري بمركز الإسناد ومحتويات الوحدة من قاعات تدريب ومكاتب.

وقال «العويسى»: إنَّ الهيئة على أهبة الاستعداد والجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية الأرضية والجوية من خلال اللجان وفرق العمل التي يعمل فيها أفضل الكوادر الفنية والإدارية لتسهيل مهمة الحج.