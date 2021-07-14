4 نصائح للحجاج مرضى صمامات القلب

الرياض - محمد عبدالله - نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، الحجاج الذين يعانون من صمامات القلب، بوجود أساور تدل على مرضهم و تقرير طبي مرفق معهم يتضمن الأدوية التي يأخذونها مع تفادي الازدحام.

وأضاف النمر، لقناة «السعودية»، أن أي نسك به ازدحام شديد يجب (على هؤلاء المرضى) عدم دخوله أوقات الذروة وتأجيله لأوقات أخرى وفي حالة استمرار الإزدحام يمكن توكيل شخص به.

وتابع استشاري أمراض القلب، أن الحاج يمكنه اللجوء إلى المفتين الذين توفرهم الخدمات الدينية بالمملكة؛ بحيث يرجع إليهم حال عدم استطاعته الرمي أو السعي أو الطواف، ويعطونه الفتوى؛ لأن هؤلاء المرضى يجب أن يؤدون الحج بطريقة تناسب وضعهم الصحي ولا تشق عليهم.