التويجري: 4 مميزات لسوار نسك

الرياض - محمد عبدالله - قال دكتور هذام التويجري مساعد مدير مركز تقنيات التعرف في المركز الوطني للمعلومات إن سوار نسك مبادرة من سدايا بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية لربط الحاج مع الجهات الأمنية والصحية.

وأضاف التويجري خلال تصريحات متلفزة لبرنامج «عين الخامسة» على فضائية «الإخبارية» أن سوار نسك يسهل على الحاج أداء فريضة الحج.

مميزات سوار نسك

وتابع التويجري أن سوار نسك به مجموعة من الخصائص لمراقبة الحالة الصحية للحاج عن طريق المؤشرات الحيوية سواء كانت أمراض القلب أو الضغط الدم، ويستطيع الحاج استخدام السوار لمخاطبة الجهات الأمنية في حالة الطوارئ، وكذلك يمكن للجهات الأمنية تحديد مكان الحاج بشكل سريع.

وأوضح أنه يمكن عرض الحالة الصحية كاملة للحاج على تطبيق توكلنا من خلال سوار نسك للتسهيل على الحاج استعراض الحالة الصحية أمام الجهات الأمنية المعنية.

وأكد التويجري أنه سيتم توزيع نحو 5 آلاف من سوار نسك للحجاج هذا العام كتجربة وفي حال نجاحها، سيتم تعميمه السنوات المقبلة.

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