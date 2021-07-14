المطلق يُثني على «سقيا الماء».. والجمعية توزع 205 آلاف عبوة

الرياض - محمد عبدالله - نفذت جمعية سقيا الماء بمدينة الرياض عددًا من المشاريع والشراكات المجتمعية.

وتشرف أعضاء مجلس الإدارة في جمعية سقيا الماء بزيارة للشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي للاطلاع على مناشط الجمعية، وأثنى على برامج وأهداف الجمعية وحث على دعمها والمساهمة في مشاريعها.

وقالت الجمعية التي تأسست عام 1441/07/02 وبتصريح من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أنها نفذت عددًا من المشاريع الخيرية والمشاركات والاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية ضمن مبادرات عديدة، منها تسليم جمعية البر 40000 عبوة ماء يتم توزيعها على المحتاجين والفقراء وعمل شراكات مع مستشفيات الرياض وتوزيع اجمالي 16000 عبوة ماء .

كما دعمت الجمعية عددًا من المساجد والجوامع بعدد 46000 عبوة ماء وسلمت جمعية البر 40000 عبوة ماء دعمًا للسلال الرمضانية ، كما تعاون مع الجمعية ٣٠متطوعًا بتوزيع 20000 عبوة ماء في أماكن متفرقة.

يذكر أن ما تم توزيعه في مدينة الرياض بلغ ما يقارب 205 آلاف عبوة ماء وذلك ضمن مشاريع: سقيا المساجد، وسقيا الجهات الخيرية، وسقيا الصائمين، وسقيا المستشفيات، وسقيا الأماكن العامة، وسقيا المحتاجين.