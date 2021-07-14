بالفيديو.. مواطنون يتوقعون نجاح التحديثات الجديدة للعام الدراسي القادم

الرياض - محمد عبدالله - أبدى عدد كبير من المواطنين، اليوم الأربعاء، تفاؤلهم بالتحديثات الجديدة التي أضافتها وزارة التعليم والتي من المقرر العمل بها العام الدراسي القادم.

وبحسب تقرير مصور لفضائية «الإخبارية»، قال مواطن إن المواد الجديدة التي تم إضافتها تدعم الطفل وخاصة في اللغة الإنجليزية ليخرج أقوى من الجيل السابق له، بالإضافة لتطوير مهارات الدفاع عن النفس.

وأكد شاب عشريني، أن التحديثات الجديدة سوف تحسن الطلاب لأنها توافق روية المملكة 2030 لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وأشارت مواطنة إلى أن التحديثات ستغير من سلوكيات الأجيال خاصة في وجود الرؤية الجديدة للوزارة والمملكة لتطوير التعليم، مؤكدة أن المناهج الجديدة التي ستطبق على الصفوف الأولية كالإنجليزية والمواد الأخرى ستغير من الطلاب للأفضل.

وكانت وزارة التعليم، أعلنت ارتفاع نِسَب التَّحصين ضد فيروس كورونا المستجد لمنسوبي الوزارة، من الطلاب والطالبات، والموظفين والموظفات، والمعلمين والمعلمات؛ حيث دعت لتلقّي اللقاح من أجل عودة آمنة للعام الدراسي، موضحة أن نسب التحصين ضد كورونا جاءت كالآتي: (الموظفون 75%، المعلمون والمعلمات76%، الطلاب والطالبات 30%).

يذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قال إن العام الدراسي المقبل سيشهد 3 فصول دراسية، وكل فصل يتكون من 13 أسبوعاً، وإجازة مدتها أسبوع بين كل فصل دراسي وآخر، وأفاد أنه ستتم إضافة مواد جديدة العام المقبل، وتطبيق خطط مطورة، وهناك 12 إجازة خلال العام الدراسي الواحد.

وتابع أن وزارة التعليم مستمرة في تطوير النظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل لرفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية بما يتواءم مع مستهدفات تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.

وكشف الوزير أن التقويم الدراسي الجديد يبدأ يوم الأحد 1443/1/21هـ، وينتهي يوم الخميس 1443/12/1هـ.