تبكير شراء الإضحية لم يوقف الغلاء

أصبح اقتراب عيد الأضحى بمثابة هاجس للبعض بعد ما تضاعفت أسعار الأضاحي، ويلجأ البعض إلى الشراء المبكر من أسواق الماشية قبل العيد خوفًا من زيادة الأسعار، والبعض يربي الأغنام ليستفيد منها لنفسه وتكفيه أعباء الشراء، إلا أن تلك الخطوات لم تمنع غلاء الأسعار بنجران.

بيع وشراء

ورصدت «دوت الخليج» عمليات البيع والشراء في سوق الأغنام «ماقان» حيث

ارتفعت أسعار المواشي، في ظل تذمر المواطنين من الغلاء، ووصفوه بأنه غير مبرر، مطالبين بعمل جولات ميدانية لضبط الأسعار أو وضع أسعار ثابتة في لافتة تعلق على مداخل الأسواق.

وأجمع المتسوقون على أن التجار يتعمدون رفع الأسعار مع اقتراب العيد في ظل وجود طلب كبير من المستهلكين.

غلاء الأعلاف

من جانبهم أكد تجار للماشية أن ارتفاع الأسعار نتيجة غلاء الأعلاف مما اضطر الكثيرين منهم إلى اصطحاب ماشيتهم والرعي بها في المزارع على ضفاف وادي نجران لوجود كمية مياه وفيرة فضلا عن انتشار المرعى من النباتات والبرسيم، مشيرين إلى أن الأسعار حاليًا تتراوح بين 1500 و 1800 ريال، وتصل في بعض الأحيان إلى 2000 ريال للرأس الواحدة نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف.