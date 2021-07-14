بيع وشراء
ورصدت «دوت الخليج» عمليات البيع والشراء في سوق الأغنام «ماقان» حيث
ارتفعت أسعار المواشي، في ظل تذمر المواطنين من الغلاء، ووصفوه بأنه غير مبرر، مطالبين بعمل جولات ميدانية لضبط الأسعار أو وضع أسعار ثابتة في لافتة تعلق على مداخل الأسواق.
وأجمع المتسوقون على أن التجار يتعمدون رفع الأسعار مع اقتراب العيد في ظل وجود طلب كبير من المستهلكين.
غلاء الأعلاف
من جانبهم أكد تجار للماشية أن ارتفاع الأسعار نتيجة غلاء الأعلاف مما اضطر الكثيرين منهم إلى اصطحاب ماشيتهم والرعي بها في المزارع على ضفاف وادي نجران لوجود كمية مياه وفيرة فضلا عن انتشار المرعى من النباتات والبرسيم، مشيرين إلى أن الأسعار حاليًا تتراوح بين 1500 و 1800 ريال، وتصل في بعض الأحيان إلى 2000 ريال للرأس الواحدة نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف.
كانت هذه تفاصيل خبر تبكير شراء الإضحية لم يوقف الغلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.